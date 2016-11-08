В Киеве задержали мужчин, которые пытались продать гранаты на Оболонском проспекте

В столичном районе Оболонь правоохранители задержали мужчин, которые продавали гранаты на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в г. Киеве.

Отмечается, что 26 - и 27-летних парней заметили на Оболонском проспекте. Заметив правоохранителей, они пытались убежать, но через несколько минут оказались в наручниках.

«Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у товарищей три гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1 и четыре запалы к ним. Кроме этого, эксперты изъяли предмет, похожий на нож», - рассказал начальник Оболонского управления полиции Михаил Никонов.

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По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюремного заключения.

"Уроженцы Полтавской и Луганской областей ожидают избрания меры пресечения, находясь в изоляторе временного содержания", - добавили в полиции.