Жилища киевлян, где температура ниже +18 градусов, обследуют специальные комиссии - Кличко
Квартиры киевлян, в которых температура будет ниже +18 градусов, обследуют специальные комиссии. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам после совещания по обеспечению киевлян качественными жилищно-коммунальными услугами.
«В сфере ЖКХ столицы создадут специальные комиссии, которые будут проверять помещения, где температура ниже +18 градусов и выяснять причины этого», – отметил Виталий Кличко.
Мэр Киева отметил, что за каждой территорией (участком обслуживания) должны быть закреплены как представитель жилищной организации, так и теплоснабжающего предприятия.
«Контроль за качеством предоставленных услуг – это приоритет в нашей работе. Киевляне должны платить за качественные услуги или иметь возможность перерасчета, если они таких услуг не получили или получили в неполном объеме», – подчеркнул Виталий Кличко.
Ознакомиться с информацией относительно аварий и перебоев в предоставлении коммунальных услуг по тому или иному адресу можно на интернет-странице www.1557.kiev.ua . В частности, на этой странице можно зарегистрировать обращение о полной или частичной отсутствии центрального отопления в помещении. Зарегистрированные обращения передаются в соответствующие подразделения для дальнейшего устранения недостатков.