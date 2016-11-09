Жилища киевлян, где температура ниже +18 градусов, обследуют специальные комиссии - Кличко

«В сфере ЖКХ столицы создадут специальные комиссии, которые будут проверять помещения, где температура ниже +18 градусов и выяснять причины этого», – отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что за каждой территорией (участком обслуживания) должны быть закреплены как представитель жилищной организации, так и теплоснабжающего предприятия.

«Контроль за качеством предоставленных услуг – это приоритет в нашей работе. Киевляне должны платить за качественные услуги или иметь возможность перерасчета, если они таких услуг не получили или получили в неполном объеме», – подчеркнул Виталий Кличко.

Ознакомиться с информацией относительно аварий и перебоев в предоставлении коммунальных услуг по тому или иному адресу можно на интернет-странице www.1557.kiev.ua . В частности, на этой странице можно зарегистрировать обращение о полной или частичной отсутствии центрального отопления в помещении. Зарегистрированные обращения передаются в соответствующие подразделения для дальнейшего устранения недостатков.