Кличко: Киевляне должны получать качественные коммуслуги, или иметь возможность для перерасчета

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на совещании с участием глав районов города по обеспечению киевлян качественными жилищно-коммунальными услугами.

Мэр Киева подчеркнул, что в этом году подготовка к отопительному сезону проходила в крайне сложных условиях, в то же время столичным властям удалось вовремя подключить отопление в домах киевлян и учреждениях социальной сферы, несмотря на заблокированные счета «Киевэнерго».

«Но сегодня перед нами стоит новая задача – оперативно обслуживать людей и предоставлять им услуги надлежащего качества. Особенно это важно в условиях высоких цен на коммунальные услуги. Киевляне должны платить за качественные услуги или иметь возможность перерасчета, если они не предоставлены или предоставлены не в полном объеме. И такой механизм сегодня разработан столичными властями», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что власть столицы не формирует тарифы, но пытается сделать все, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на киевлян.

«Я обращаю внимание, что сегодня для киевлян действует несколько механизмов, позволяющих уменьшить финансовую нагрузку, обусловлено повышением цен на жилищно-коммунальные услуги. Это механизм получения субсидий, возможность реструктуризации задолженности и внедренная правительством рассрочка платежей за коммуналку», – отметил Виталий Кличко.

Во время совещания главам районов и представителям коммунальных служб Киева презентовали механизм перерасчета оплаты для киевлян, если им не предоставлены коммунальные услуги или предоставленные не в полном объеме.