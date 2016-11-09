Киев парализовали 10-балльные пробки

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на правом берегу Киева пробки образовались в центральной части столицы, на Подоле, Борщаговке, Печерске, в районе Центрального вокзала, а также частично на Оболони.

Кроме того, пробки образовались на мостах, ведущих на левый берег, а также на Набережном шоссе. Также пробки образовались в районе станций метро "Гидропарк" и "Левобережная".

Как сообщает Страна.ua, в центре города произошло более 20 ДТП, в частности - на бульваре Леси Украинки. На улице Короленковской произошло ДТП, образовался масштабный затор от ул. К. Малевича до ул. Жилянской.

Скорость движения по городу не превышает 20 км/ч, а на отдельных улицах, например Бассейной - 3 км/ч. По Набережному шоссе автомобили движутся со скоростью 7 км/ч.