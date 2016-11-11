В Киеве торжественно открыли памятник королеве Франции Анне Ярославне (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в официальной церемонии открытия памятника приняли участие дипломаты, представители украинского правительства и местной власти, а также учащиеся трех столичных французских школ.

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"Анна, видимо, не представляла себе, что будет править на протяжении почти десяти лет Францией в период ее становления рядом со своим августейшим супругом (королем Генрихом I - УНИАН). Анна, наверное, не представляла, что после смерти короля она будет регентом при своем сыне, будущем короле Филиппе Первом и станет неотъемлемым звеном (рода – УНИАН) Капетингов и других многочисленных европейских династий", - заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Анна точно не представляла себе, что однажды в начале XXI века другая женщина, родом из Франции - это я - торжественно откроет статую, возведенную на ее честь в центре ее родного города", - добавила дипломат.

Также она отметила, что памятник всем напоминать, что Анна Киевская стала первым человеком, положившим начало связям между Украиной и Францией. "Связям, которые выстраивались на протяжении веков и значительно усилились после обретения Украиной независимости в 1991 году. Связям, которые питаются активным сотрудничеством во всех областях. Связям, которые Франция будет укреплять и развивать в будущем ради единой, свободной и сильной Украины в той Европе, в которой Киевская Русь уже некогда занимала подобающее ей место", - подчеркнула посол.

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В свою очередь министр культуры Украины Евгений Нищук назвал королеву Анну Ярославну настоящим символом, который объединяет Украину и Францию в тысячелетней истории. "Целый ряд династий вышел, где льется кровь украинская, нашей княжны Ярославны. И по статистике... около 30 европейских королей имеют кровь от Анны Ярославны. Это про украинскую кровь. Вот наш факт евроинтеграции. Мы давно европейское государство", - подчеркнул Нищук.

Министр культуры обратил внимание, что "бытует такое мнение, что Франция якобы очень сильно дружит только с Россией, потому что их дворы очень красиво и громко гуляли".

"Нет! Очень интеллигентно, очень красиво, по-европейски гуляли наши совместные роды - нашей Ярославны и короля Франции", - добавил Нищук.

Памятник Анне Ярославне открыт на Львовской площади.