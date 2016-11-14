Кличко: Коммунальные службы города справились со снегопадом

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире Радио «Свобода».

«В Киеве 1667 км дорог и нам нужно было убрать их в очень короткий срок. Могу сказать, что ключевые транспортные магистрали, трассы, мосты очищены от снега, посыпаны песком и солью. Остается убрать дворы и маленькие улицы. Но главное – город возвращается к привычному ритму жизни», – подчеркнул Кличко, передает пресс-служба КГГА.

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Мэр Киева отметил, что к уборке снега в столице задействовано 386 единиц только снегоуборочной техники. И поблагодарил коммунальщиков, которые в течение последних суток работали в режиме нон-стоп.

«Киевавтодор» работал всю ночь без перерыва. И я хочу поблагодарить всех, кто целую ночь не спал и делал все, чтобы наш город вернулся к нормальной жизни», – отметил Виталий Кличко.