В Киеве разыскивают бывшего ФСБшника, перешедшего на сторону Украины (фото)

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, к правоохранителям обратились друзья и знакомые Богданова и сообщили о том, что в последний раз общались с ним 12 ноября 2016 года. С тех пор на связь он не выходит и его местонахождение - неизвестно.

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Согласно сообщению, в прошлом Богданов был кадровым офицером ФСБ, а в 2014 году перешел на сторону Украины.

По факту исчезновения мужчины начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску без вести пропавшего.