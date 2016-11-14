В Киеве разыскивают бывшего ФСБшника, перешедшего на сторону Украины (фото)
14:35, 14 ноября 2016Киев
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Столичные правоохранители объявили в розыск экс-офицера ФСБ РФ Илью Богданова, перешедшего на сторону Украины. Начато уголовное производство, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
Илья Богданов / kyiv.npu.gov.ua
Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, к правоохранителям обратились друзья и знакомые Богданова и сообщили о том, что в последний раз общались с ним 12 ноября 2016 года. С тех пор на связь он не выходит и его местонахождение - неизвестно.
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Согласно сообщению, в прошлом Богданов был кадровым офицером ФСБ, а в 2014 году перешел на сторону Украины.
По факту исчезновения мужчины начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску без вести пропавшего.
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