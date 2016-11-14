В Киеве "заминировали" станцию метро "Оболонь"
19:36, 14 ноября 2016Киев
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Поезда проезжают станцию без остановки.
Поезда курсируют мимо станции без остановки / фото: УНИАН
В Киеве заминировали станцию метро "Оболонь". Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена на своей странице в Facebook.
"Внимание! "Оболонь" без остановки. Получили информацию о минировании станции", - сказано в сообщении.
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