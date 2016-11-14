В Киеве после "минирования" заработала станция метро "Оболонь"

20:23, 14 ноября 2016
Киев
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Станция метро "Оболонь" в Киеве, которую закрывали из-за сообщения о минировании, возобновила работу.

Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

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"Друзья, "Оболонь" работает. Все в порядке", - говорится в сообщении.

Станцию закрывали около 19:30.

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