В Киеве после "минирования" заработала станция метро "Оболонь"

Станция метро "Оболонь" в Киеве, которую закрывали из-за сообщения о минировании, возобновила работу.

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