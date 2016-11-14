В Киеве после "минирования" заработала станция метро "Оболонь"
20:23, 14 ноября 2016Киев
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Станция метро "Оболонь" в Киеве, которую закрывали из-за сообщения о минировании, возобновила работу.
В Киеве после "минирования" заработала станция метро "Оболонь" / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.
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"Друзья, "Оболонь" работает. Все в порядке", - говорится в сообщении.
Станцию закрывали около 19:30.
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