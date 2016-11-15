В центре Киева ожидаются массовые митинги, его перекроют из-за угрозы терактов (видео)

Полиция и Нацгвардия со вчерашнего дня работают в усиленном режиме. По информации СБУ, Кремль готовит провокации во время сегодняшних акций протеста, говорится в сюжете ТСН.

Так, по периметру установят металлоискатели, будут работать кинологи и взрывотехники. У людей полиция будет проверять документы и личные вещи.

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Митинги продлятся несколько дней, заявлено участие от 5 до 50 тысяч граждан. Порядок будут обеспечивать 5 тысяч правоохранителей.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готовится к масштабной дестабилизации ситуации в Украине с 15 ноября. К тому же, по данным СБУ, в Кремле уже готовят меры, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы в Украине.