В центре Киева ожидаются массовые митинги, его перекроют из-за угрозы терактов (видео)
В 8 утра столичный майдан и Крещатик перекроют для проезда транспорта из-за угрозы терактов.
Полиция и Нацгвардия со вчерашнего дня работают в усиленном режиме. По информации СБУ, Кремль готовит провокации во время сегодняшних акций протеста, говорится в сюжете ТСН.
Так, по периметру установят металлоискатели, будут работать кинологи и взрывотехники. У людей полиция будет проверять документы и личные вещи.
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Митинги продлятся несколько дней, заявлено участие от 5 до 50 тысяч граждан. Порядок будут обеспечивать 5 тысяч правоохранителей.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия готовится к масштабной дестабилизации ситуации в Украине с 15 ноября. К тому же, по данным СБУ, в Кремле уже готовят меры, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы в Украине.