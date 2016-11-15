Кличко призвал депутатов Киевсовета поддержать новый порядок уплаты паевого участия в столице

«Это очень важный документ, подготовленный совместно с независимыми международными организациями. Решение, которое сделает невозможным уклонение от уплаты паевого участия или необоснованном уменьшении ее размера. Это – введение абсолютно прозрачной системы расчета, которая ликвидирует коррупционные схемы и манипуляции с платежом в сфере строительства», – подчеркнул Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Мэр Киева подчеркнул, что новые правила позволят увеличить поступления в бюджет Киева при уменьшении нагрузки на прозрачный, добросовестный бизнес. «То есть уменьшение платежа, абсолютное равенство для всех субъектов, открытая отчетность по всем процессам! А это, как вы понимаете, и устранение монополий, и большое поощрение для инвесторов», – отметил киевский городской глава.

Он отметил, что инвесторов, в частности иностранных, в первую очередь интересуют прозрачные открытые условия ведения бизнеса и поэтому крайне важно ввести новый порядок уплаты долевого участия. «За неделю в Киеве состоится инвестиционный форум. И принятие соответствующего решения станет позитивным сигналом для инвесторов и иностранного бизнеса, который хочет работать в украинской столице», – подчеркнул Виталий Кличко.