В КГГА пообещали проконтролировать освоение 200 млн гривен на подготовку и проведение "Евровидения-2017"

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.

«Таким образом, из городского бюджета в государственный будет направлено субвенцию в 200 млн гривен: 50 млн гривен в этом году и еще 150 млн – в следующем году. Распорядителями средств будет НТКУ и Госкомтелерадио. Это средства киевлян и мы обязаны контролировать, насколько эффективно они используются, и отчитываться перед обществом», – сказал заместитель председателя КГГА.

Алексей Резников добавил, что город выполнил свои гарантии по обеспечению софинансирования подготовки и проведения песенного конкурса «Евровидение-2017»: «Теперь за нами подготовка инфраструктуры и благоустройство. Дальнейшие шаги по проведению конкурсов, тендеров на определение оператора по распространению билетов, организации арены и трибун, дизайн сцены и тому подобное – за НТКУ, как правообладателем и хозяином конкурса от имени Европейского вещательного союза».

Напомним, во время «Евровидения-2017» Киев ожидает до 20 тысяч туристов в течение двух недель.

Количество мест в отелях различной «звездности» Киева достигает 19 тысяч, вместе с областью – 23 тысячи.