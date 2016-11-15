Киев готов на достойном уровне провести "Евровидение" - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время совещания с представителями НТКУ относительно подготовки к проведению "Евровидения-2017".

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«В рамках подготовки к «Евровидению-2017» ведется постоянная совместная работа в разных форматах. В то же время, нам нужно координировать наши усилия, чтобы следующей весной, когда мы будем принимать песенный конкурс, гости смогли оценить не только уровень подготовки и проведения «Евровидения», а также красоту и атмосферу нашего города», – отметил Виталий Кличко.

Он напомнил, что столичная власть уже выделила 50 млн гривен на организацию конкурса из городского бюджета еще 150 млн закладывается на следующий год).

Мэр Киева также отметил, что крайне важным остается вопрос назначения гендиректора НТКУ.

«Большая часть обязательств по подготовке и обеспечению проведения конкурса лежит именно на НТКУ. И я уже заявлял и повторяю, что Национальная телекомпания в этой ситуации не может оставаться без руководителя, ответственного лица. Я обращался к кабинету министров с тем, чтобы как можно быстрее рассмотрели этот вопрос и назначили нового руководителя НТКУ. С этим нельзя медлить. Надеюсь, в ближайшее время НТКУ получит нового гендиректора и сможет эффективно готовиться к проведению конкурса», – отметил Киевский городской председатель.

Мэр рассказал, что на прошлой неделе Киев посетила делегация представителей Европейского вещательного союза и они остались довольны ходом подготовки к «Евровидению».

«Наши иностранные партнеры сначала приехали в Киев с не очень хорошим настроением, поскольку распространялась информация, якобы «все пропало», нужно куда-то переносить конкурс. Я рад, что после пребывания в Киеве они изменили свое мнение и поехали с позитивным настроением. Я общался с ними, все хорошо, никаких мыслей, чтобы переносить, кому-то отдавать «Евровидение», нет. Это были спекуляции. Мы показали себя как надежные и серьезные партнеры. Киев готов на достойном уровне провести песенный конкурс, внимание к которому будет приковано со стороны всех стран мира», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр отметил, что 204 млн зрителей в разных странах мира смотрели последний конкурс «Евровидение», который состоялся в Стокгольме.

«И я убежден, не меньше зрителей будут наблюдать за тем, как будет проходить конкурс в Киеве. Поэтому для нас «Евровидение» – это возможность презентовать не только нашу страну, столицу, это также толчок для развития туристической инфраструктуры города и привлечения инвестиций», – сказал Виталий Кличко.

В комментарии журналистам Киевский городской председатель также отметил, что одно из ключевых требований организаторов «Евровидения» – это вопросы безопасности в украинской столице.

«Мы выделили беспрецедентные средства на программу «Безопасность столицы», и в Киеве будут установлены 8 тысяч камер видеонаблюдения, что поможет повысить уровень безопасности в Киеве, – отметил мэр Киева. – Я надеюсь, что все активности, связанные с проведением «Евровидения», будут проходить в дружеской атмосфере. Однако правоохранительные органы предпримут все меры для обеспечения безопасности в столице», – сказал Виталий Кличко.

В свою очередь исполняющий обязанности генерального директора НТКУ Александр Харебин отметил, что решены финансовые и юридические вопросы, чтобы конкурс состоялся в Киеве. Говоря о локацию, где может состояться церемония открытия конкурса, он отметил, что это может быть Мариинский дворец.

«Если реконструкция Мариинского дворца будет завершена к апрелю следующего года, есть большая вероятность, что мы проведем церемонию открытия там», – отметил Александр Харебин.