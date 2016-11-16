Жителям Киева и Одесской области разослали "ошибочные" платежки со значительно завышенными тарифами
В Киеве и Одесской области предприятия выставили неправильные счета за пользование газом и жилищно-коммунальными услугами, поэтому в ближайшее время будет произведен перерасчет.
«К сожалению, мы имеем неприятную ситуацию, в частности в Киеве и в Одесской области, где соответствующие предприятия выставили неправильные счета за пользование газом и жилищно-коммунальными услугами. На сегодня фактически приостановлена отправка платежек, в частности в городе Киеве. Их разослали людям только на уровне 15 %, потому что нашли соответствующие ошибки, и в них были значительно завышены тарифы на услуги ЖКХ», – сказал Розенко.
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Он выразил надежду, что после соответствующей реакции правительства те предприятия, которые выставили такие платежки, сделают соответствующие перерасчеты.
«Я знаю, что в ближайшее время должно быть официальное заявление этих предприятий, почему были некорректно выставлены счета: в частности не был учтен сезонный фактор и то, что температура не была ниже нормы. Соответствующие корректирующие коэффициенты не были применены. Это является большим нарушением», – уточнил вице-премьер.