Кличко провел совещание на главной локации "Евровидения-2017"

По сообщению пресс-службы КГГА, мэр отметил, что много спекуляций распространялись «друзьями» Украины, мол, Киев не готов проводить «Евровидение», в то же время международная комиссия из представителей Европейского вещательного союза, посетившая украинскую столицу на прошлой неделе, осталась довольна ходом подготовки.

«В начале мая 2017 года мы будем на 100% готовы к проведению «Евровидения». У нас есть мощная команда, и мы проведем песенный конкурс на должном уровне», – подчеркнул Кличко.

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Комментируя ситуацию с недостроями возле Днепра, рядом с местом проведения конкурса, мэр Киева отметил, что это сложный вопрос, поскольку люди, которые купили жилье в этих зданиях, требуют достроить их, в то же время другие представители общественности выступают против и настаивают на сносе.

«Наша задача – найти компромисс, привести в надлежащее состояние территорию, разбить зеленые зоны, обустроить набережную, чтобы вся территория выглядела ухоженной и современной. Ведь это – не только вопрос проведения «Евровидения», это вопрос благоустройства нашего города. Один из вариантов – чтобы застройщик снизил этажность, остеклил здание и обустроил территорию вокруг – а это почти 10 га», – отметил Кличко.

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Отвечая на вопрос относительно заброшенного долгостроя напротив МВЦ, Кличко отметил, что это не собственность города.

«Здание принадлежит «Нафтогазу» и больше 20 лет стоит недостроенным. Мы забрендируем его, оно не будет портить общего вида», – сказал Киевский городской голова.

Он также подчеркнул, что проблем с размещением гостей, которые приедут в Киев на «Евровидение», не возникнет, ведь в столице 265 отелей различной категории.

Кличко, в частности, подчеркнул, что МАФы вокруг станции метро «Левобережная», которые портят внешний вид города, будут убраны, а территория около станции – обустроена.

Говоря о финансовом обеспечении проведения «Евровидения», Виталий Кличко отметил: «50 млн грн мы уже выделили, 150 млн предусматриваем в бюджете Киева на следующий год. Это деньги, направленные исключительно на проведение «Евровидения». Я не буду говорить о средствах, которые идут на благоустройство. «Евровидение» пройдет, гости уедут, но новая инфраструктура, новые дороги, новые зеленые зоны останутся нам навсегда. И мы вкладываем деньги в развитие инфраструктуры, в развитие столицы», – подчеркнул мэр Киева.