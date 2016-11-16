КГГА обязала "Киевэнерго" осуществить перерасчет ошибочно начисленных сумм в платежках за отопление

Об этом сегодня заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба столичной власти.

«Мы предоставим разъяснение относительно принципов начислений за отопление в октябре для каждой категории домов – как со счетчиками, так и без них. Сегодня Киев имеет наибольшее количество домов, которые рассчитываются по показаниям домовых приборов учета – более 90%. Из них 8% домов в этом месяце получили ошибочные начисления по нормативу. В следующем месяце «Киевэнерго» осуществит соответствующие перерасчеты на основе показаний счетчиков», – сказал заместитель председателя КГГА.

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Пантелеев сообщил, что в домах, которые не оснащены приборами учета, расчет стоимости осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 1037 от 19.12.2015 г.

По его словам, документ предусматривает, что плата за отопление определяется на основе температурного коэффициента, который рассчитывается на основании температуры наружного воздуха и количества дней предоставления услуги в октябре.

Пантелеев отметил, что киевляне, которые не согласны с начислениями за тепло, могут обратиться на ряд горячих линий.

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«Теплоснабжающие организации должны разъяснить каждую платежку, если у людей возникают сомнения. А где допущены ошибки – осуществить перерасчет. Просим обращаться по телефонам 1551, (044) 205 73 37 (с мобильного), 1557, (044) 500 1557 (с мобильного), 1588», – подчеркнул Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что город продолжает установку приборов учета в домах.

«До конца текущего года во всех домах, находящихся в управлении города, ОСМД и ЖСК, будут установлены счетчики. К снятию показаний мы привлекаем и киевлян, чтобы они контролировали объемы потребленного тепла», – подчеркнул Пантелеев.