Кличко поручил проверить начисление "Киевэнерго" за тепло киевлянам

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Тысячи киевлян возмущены платежками за теплоэнергию, которые получили от «Киевэнерго» за октябрь. Люди не понимают, на основании чего возникли такие огромные и неподъемные суммы. Городская власть не оставит эту ситуацию без должного рассмотрения. Мы проведем проверку начислений за услугу централизованного отопления, которое осуществило ПАО «Киевэнерго», – подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что к этой работе столичная власть привлекает представителей Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и которая, собственно, утверждала тарифы, по которым сегодня платят украинцы.

Мэр Киева напомнил, что более 90% домов в Киеве рассчитываются по счетчику, который показывает реальные объемы потребленного тепла. Однако есть часть домов, где уже зафиксированы ошибочные начисления, а также ряд многоэтажек, где плата за отопление начислялась по методике, учитывающей количество дней и температуру воздуха в доме.

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«Мы проведем тщательную проверку начислений по каждой категории домов будет произведен перерасчет там, где посчитали некорректно. Я поручил своему заместителю Петру Пантелеєву совместно со специалистами Минрегионстроя и Нацкомиссии немедленно проверить справедливость цен за тепло в счетах и предоставить соответствующий отчет», – подчеркнул Кличко.