В Киеве 19 ноября будет перекрыто движение транспорта по улице Прорезной

В Киеве 19 ноября с 8.00 до 19.00 будет перекрыто движение транспорта по улице Прорезной в связи с демонтажем опор сети наружного освещения.

Об этом сообщил в Facebook Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Читайте такжеВ Киеве до конца года планируют установить до 50 "умных" остановок Столичная власть просит водителей по возможности выбирать другие маршруты. Улица будет освещена декоративными фонарями с энергосберегающими лампами. По информации директора департамента Сергея Майзеля, установление энергосберегающего освещения проходит в рамках капитального ремонта сети.

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