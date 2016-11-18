Столичная власть планирует продолжить термомодернизацию учебных заведений в 2017 году

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время инспекции соблюдения температурных режимов в школах Деснянского района, сообщает пресс-служба КГГА.

«В связи с понижением температур воздуха на улице мы начали плановые инспекции школ столицы относительно соблюдения температурных режимов. На этой неделе мы проверяем однотипные школы Троещины № 264 и № 275. Заведения были выбраны неслучайно – мы хотели не только проверить температуру в школах, но и сравнить показатели, ведь одна из школ этим летом была комплексно утеплена по всем современным требованиям», – сообщила Старостенко.

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По результатам проверки заместитель председателя КГГА отметила, что температурные режимы, которые в соответствии с Государственными санитарными правилами и нормами устройства содержания общеобразовательных учебных заведений должны составлять 17-20 градусов, были соблюдении в обоих школах. Однако высокие результаты наблюдаются в школе № 264, которая была комплексно утеплена.

«Термосанированные учебные заведения показывают очень хорошие результаты – здесь не только высокая температура воздуха, но и существенное сбережение средств. Так, экономия тепловой энергии относительно базового уровня теплопотребления заведения на уровне 60%, что в денежном эквиваленте составляет свыше 1,4 млн грн. Также ожидается экономия электрической энергии относительно базового уровня электропотребления заведения на уровне 30%. Поэтому в следующем году мы планируем продолжить эту важную инициативу и термомодернизировать еще 5 зданий, из них 3 детских садика», – отметила Старостенко.