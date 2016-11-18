В январе Киев получит символические ключи от "Евровидения"

Об этом, в частности, шла речь во время заседания оргкомитета по подготовке к «Евровидению-2017» под председательством мэра столицы Виталия Кличко, где обсуждали план мероприятий по подготовке к проведению песенного конкурса, передает пресс-служба КГГА.

«Чем больше мероприятий, связанных с «Евровидением», мы проведем, тем больше внимания мы привлечем к Киеву и Украине в целом. Каждое мероприятие, каждое событие работает на имидж нашего города и страны во всем мире», – подчеркнул Кличко.

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Мэр столицы подчеркнул, что город должен не только провести «Евровидение» на достойном уровне, но и сделать Киев еще более привлекательным, комфортным для киевлян и гостей столицы.

«Напомню, мы уже приняли решение о выделении 200 млн грн из бюджета города на проведение «Евровидения». 50 млн – в этом году и 150 млн предусматриваем в бюджете на следующий год», – отметил городской голова.

Кличко подчеркнул, что готовясь к «Евровидению», город вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры города.

«После завершения песенного конкурса в столице будет еще больше отремонтированных дорог, новых инфраструктурных объектов, зон отдыха и общественных пространств», – отметил мэр столицы.

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Также во время обсуждения Концепции программы продвижения Киева как города-хозяина песенного конкурса «Евровидение-2017» Кличко поручил разработать концепцию стендов с информацией о столице. Такие стенды будут установлены в гостиницах Киева, чтобы гости города могли получать информацию о Киеве и его туристических местах. Мэр дал поручение провести переговоры с авиаперевозчиками относительно размещения промо-материалов о Киеве в самолетах, которые прибывают в аэропорты столицы.

В рамках Концепции продвижения Киева на туристическом портале города также можно будет скачать мобильный гид по туристическим местам столицы. Приложение будет доступно на пяти европейских языках.

Кличко также поручил начальнику Управления туризма КГГА провести конкурс на лучшие короткие видео, которые презентуют Киев.

«Мне часто присылают короткие видео о Киеве, снятые на мобильный телефон. И многие из них – интересные и динамичные. Уверен, лучшие из них можно разместить на туристическом портале города. Это будет отличная реклама для Киева, как хозяина «Евровидения-2017», – сказал Кличко.