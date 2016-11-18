Киев остановился в 8-балльных пробках (карта)

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы в Киеве достигли 8 баллов.

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Традиционно парализован центр города. На ул. Большой Житомирской образовались заторы в обоих направлениях из-за ДТП. Остановилась также ул. Вадима Гетьмана.

Кроме того, серьезные заторы образовались на проспекте Победы. На бульваре Дружбы народов и ул. Киквидзе – до перекрестка с бульваром Леси Украинки скорость движения составляет 5-7 км/ч. Также парализовано Железнодорожное шоссе (от ул. Киквидзе в направлении метро "Дружбы народов").

Движение остановилось на ул. Елены Телиги от метро "Дорогожичи" до проспекта Степана Бандеры.