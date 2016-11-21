В Киеве начались работы по консервации усадьбы Мурашко

Об этом сообщила руководитель Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова на своей странице в Facebook.

"В конце концов мы сподобились на противоаварийные и консервационные работы. Знаю, что медленно. Знаю, что трудно. Но бесконечно благодарю всех, кто помогает", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, согласно заявлению столичной власти, снесенный в Шевченковском районе в начале октября 100-летний флигель «с ромашками» на ул. Златоустовской, 35, никогда не находился на государственном учете как памятник культурного наследия.