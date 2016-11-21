В Киеве начались работы по консервации усадьбы Мурашко
00:40, 21 ноября 2016Киев
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В Киеве начались противоаварийные и консервационные работы полуразрушенной усадьбы Мурашко, которая находится на Малой Житомирской улице.
В КМДА сподобились на противоаварийные и консервационные работы / facebook.com/diana.popova.104
Об этом сообщила руководитель Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова на своей странице в Facebook.
"В конце концов мы сподобились на противоаварийные и консервационные работы. Знаю, что медленно. Знаю, что трудно. Но бесконечно благодарю всех, кто помогает", - сказано в сообщении.
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Как сообщалось ранее, согласно заявлению столичной власти, снесенный в Шевченковском районе в начале октября 100-летний флигель «с ромашками» на ул. Златоустовской, 35, никогда не находился на государственном учете как памятник культурного наследия.
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