Кличко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы: мы сделали свой выбор, но он дается нам дорогой ценой

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, поздравляя украинцев с Днем Достоинства и Свободы, сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте такжеВ Киеве почтили память героев "Небесной сотни" (фоторепортаж, видео)

«Прошло три года со дня начала Революции Достоинства. Три года назад в этот день мы вышли, чтобы отстоять свое стремление жить в демократическом европейском государстве. Мы сделали свой выбор, но он дается нам дорогой ценой – ценой жизней Героев, которые полегли на Майдане, и патриотов, которые сегодня защищают на востоке независимость и целостность нашего государства, нашу с вами свободу и достоинство. Украине выпал сложный путь испытаний. И мы должны его с честью преодолеть, чтобы построить сильную и успешную страну, в которой мы хотим жить», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что, к сожалению, необходимые реформы проходят в стране болезненно и не так быстро, как хотелось бы.

«Я убежден, Украина будет сильной, европейской державой, но мы должны воплотить все необходимые изменения. Другого пути у нас нет», – подчеркнул Кличко.