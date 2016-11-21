Кличко поручил главам районов и департаменту транспорта проверить ночные парковочные площадки в Киеве

Об этом Виталий Кличко заявил во время заседания Антикоррупционного совета, передает пресс-служба мэра.

Кличко остался недоволен отчетом руководителя КП «Киевтранспарксервис» Артема Шамрая и отметил, что в сфере парковки в столице до сих пор присутствует коррупционная составляющая, а город недополучает в бюджет значительные суммы денег.

«Мы можем долго заслушивать отчеты, но очевидно, что коррупционная составляющая в сфере парковки в столице остается. Поэтому я даю задание каждому главе района Киева, департаменту транспортной инфраструктуры проверить ночные парковки: выяснить, сколько реально там паркомест, сколько машин паркуется и сколько они реально платят. Это не задача мэра проверять парковки города, но мне придется лично заняться этим вопросом. На следующем заседании Антикоррупционного совета я предоставлю отчет о том, сколько средств бюджет города может получить с каждой парковки. И эта информация и будет реальным отчетом на тему реформирования сферы парковки в столице», - отметил Кличко во время заседания.

После этого, отметил Кличко, Антикоррупционный совет должен сделать вывод относительно эффективности 8-месячной работы "Киевтранспарксервиса" и его руководителя.

«Хочу вам сказать, что у меня были гораздо большие ожидания, когда вы выиграли конкурс и заняли пост руководителя «Киевтранспарксервиса». И я неудовлетворительно оцениваю вашу работу в направлении решения вопроса с парковкой. Поэтому мне лично придется решить этот вопрос и отчитаться уже во время следующего заседания Антикоррупционного совета», - отметил Кличко, обращаясь к руководителю «Киевтранспарксервиса» Артему Шамраю.

Кличко также рассказал, что лично проводил эксперимент на центральных улицах столицы, чтобы получить информацию о том, работают ли парковщики города по правилам. «Я был в автомобиле, водитель которого платил парковщику деньги, и парковщик не выдавал чек об уплате. Это был эксперимент, и я могу только представить, какое количество средств оседает в чьих-то карманах, а бюджет города недополучает колоссальные суммы», - рассказал мэр Киева.

Во время заседания Кличко также выразил надежду, что Киев наконец получит Антикоррупционную программу города к всемирному дню борьбы с коррупцией.

«Наконец 9 комиссий городского совета рассмотрели и поддержали проект рамочной антикоррупционной программы, и я надеюсь, что город получит программу к всемирному дню борьбы с коррупцией 9 декабря, - отметил мэр. – Однако, я не понимаю, почему депутатский корпус так долго рассматривает и принимает решения по утверждению программы, а ее проект даже не внесен на рассмотрение Киевсовета. Хотя профильная комиссия одобрила решение еще 3 октября. Уверен, что борьба с коррупцией является первоочередной задачей для каждого из нас», - подытожил мэр Киева.