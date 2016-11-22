В Киеве сегодня закрыли для проезда часть Кольцевой дороги

В столице сегодня, 22 ноября с 7:00 до 23:00 движение на одном из участков Кольцевой дороги будет ограничено.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".

В частности, полностью перекрыто будет съезд с Кольцевой на проспект Академика Глушкова (на выезде из города) в связи с капитальным ремонтом транспортной развязки на Одесской площади.

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Объехать этот участок можно через путепровод на Одесской площади, говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 21 ноября, движение транспорта на центральных улицах города было запрещено в связи с проведением мероприятий ко Дню достоинства и свободы.

Кроме этого в Киеве были внесены соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по улицам, на которых действовали ограничения. Кроме того, для избежания скопления людей, запланировано закрытие входа и выхода из станции метро «Крещатик» до улицы Институтской.