Во Владимирском соборе почтили афонскую икону Божьей Матери "Скоропослушница"

На Святой Горе Афон немало святынь, среди которых чудотворная икона Божьей Матери «Скоропослушница» или «Чувствительна». Находится она в монастыре «Дохиар», однако один из ее чудотворных списков уже более 5 лет находится во Владимирском патриаршем кафедральном соборе – в 2012 году его написали монахи "Дохиара" и при содействии мецената Андрея Мацолы передали в собор.

22 ноября – День почитания афонского чудотворного образа Божией Матери. В честь праздника Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет вместе с Патриаршим наместником, митрополитом Переяслав-Хмельницким и Белоцерковским Епифанием и другими архиереями совершил Божественную литургию во Владимирском соборе. Во время богослужения часть молитв и песнопений была выполнена на греческом языке.

В конце Святейший Патриарх Филарет обратился к верующим с Первосвятительским словом, отметив: «Божья мать помогает всем, кто молится с верой. Она помогает нам и сейчас. Многие люди молились и молятся перед ее иконами и получают помощь: излечиваются от неизлечимых болезней. Чудо это, или не чудо? Чудо», – сказал Патриарх Филарет.

Появление иконы Пресвятой Богородицы "Скоропослушница" старцы Дохиарского монастыря относят к временам св. Неофита, основателя обители в Х в. Но свое имя, известное нам и сегодня, образ получил только через семьсот лет. По преданию, Божия Матерь произнесла, что икона ее с этого времени должна именоваться Скоропослушницею, потому что "скорую всем, кто молится ей, буду представлять милость и исполнение прошений". Таким образом, это единственная среди сотен икон Богородицы, имя которой дала сама Пресвятая Владычица.

Со времени явления чудотворной силы иконы Богоматери «Скоропослушница» из числа монастырской братии избирается благоговейный и опытный монах-просмонарий, который постоянно находится у образа и совершает утром и вечером молебны. Кроме этого, вечером каждого вторника и четверга перед чудотворной иконой братия монастыря Дохиар выполняет особое пение Богородицы «параклисис» – в это время творится молитва за здравие всех православных христиан и за мир во всем мире. Монахи непрестанно следят за лампадами, которые горят перед чудотворным ликом Богородицы, чтобы их свет никогда не затухал.

Перед иконой и ее списком верующие молятся за духовное прозрение, во время различных болезней, за детей и сирот. Просят всего, что есть хорошее и благое, и принесет пользу ближнему.