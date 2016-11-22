Зимой в Киеве будет организовано социальное патрулирование

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

На указанный период будет создан городской оперативный штаб помощи бездомным лицам и координации социального патрулирования в зимний период. Руководителем штаба назначен заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Уже утвержден соответствующий план мероприятий по обеспечению деятельности выездных бригад для осуществления социального патрулирования. А Департаменту здравоохранения КГГА поручено обеспечить оказание медицинской помощи бездомным лицам в лечебных учреждениях.

Предусмотрено, что районные государственные администрации и Департамент соцполитики создадут на базе районных учреждений социальной защиты населения и территориальных центров обслуживания пенсионеров банки одежды и обуви для бездомных лиц.

Также будет функционировать банк одежды в Доме социальной заботы.

Отмечается, что три выездные бригады соцпатруля будут созданы на базе этого учреждения.

В случае неблагоприятных погодных условий Департамент социальной политики увеличит до 30% количество койко-мест для бездомных в Доме социальной заботы (ул. Суздальская, 4/6), Киевском центре социальной адаптации престарелых, инвалидов и других лиц, не имеющих постоянного места жительства (с. Ясногородка).