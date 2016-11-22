Патрульные полицейские Киева пройдут бесплатный курс обучения английского языка

Бесплатный курс обучения английскому языку по самым высоким международным стандартам пройдут 600 патрульных полицейских.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Новая полиция - это не только новая униформа и новые машины, это прежде всего новый сервис для всех, кто нуждается в помощи. И владение иностранными языками, в частности английским, - это одна из ключевых составляющих профессиональной работы новой полиции", - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр отметил, что столичная власть инициировала и уже ранее запровадилиа курсы Capital English for Police для Службы 102, а впоследствии – изучение английского для пограничников в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны". "В прошлом году наш город посетило 1,5 млн туристов, и это только начало. Киев имеет огромный туристический потенциал. В следующем году у нас состоится "Евровидение", чемпионат мира по хоккею, еще через год мы проведем финал Лиги Чемпионов. И мы делаем наш город гостеприимным и комфортным для каждого кто здесь живет и кто приезжает в столицу", - отметил Киевский городской председатель.

Посол Соединенных Штатов Америки Мари Йованович отметила, что английский - это язык бизнеса, науки, дипломатии, а с недавних пор - еще и язык правохранительных органов.

"Каждый год Украину посещают миллионы гостей из-за рубежа для ведения бизнеса, отдыха, посещения семей. И очень много гостей не общаются на украинском. Поэтому цель программы - помощь гостям из-за рубежа, - отметила посол. - Эта программа также поможет в сотрудничестве украинским полицейским с правоохранителями из Европы и других стран", - отметила Мари Йованович.

В свою очередь посол Великобритании в Украине Джудит Гоф рассказала, что к проекту будут привлечены 14 преподавателей Британского Совета, которые в течение 7 месяцев будут учить столичных полицейских английскому языку. И отметила, что программа курсов разработана специально для правоохранителей, поэтому полицейские в первую очередь будут изучать такие темы как: описание людей, транспортных средств, ориентирование в городе и тому подобное.

Проект бесплатных курсов английского языка Capital English запустили в Киеве в сентябре 2015 года по инициативе Виталия Кличко. С тех пор курсы английского прошли более 6 тысяч киевлян. Впоследствии проект распространили на службу 102, пограничников в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны.