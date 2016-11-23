Кличко : "Мы создаем комфортные условия для каждого инвестора"

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на Инвестиционном форуме города Киева.

"Здесь собрались ведущие иностранные и украинские экономисты, государственные деятели, представители украинского и международного бизнеса, международных финансовых организаций и фондов. Именно поэтому участие в Форуме – это возможность провести плодотворную дискуссию о возможностях и перспективности инвестирования в Киев и о эффективное и успешное развитие нашего города", - отметил Виталий Кличко.

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Мэр подчеркнул, что несмотря на общую сложную политическую ситуацию в стране, в Киеве удалось стабилизировать экономическую и финансовую ситуацию. "Киев - это привлекательный город. Город, в который нужно инвестировать. 2 года назад мы получили Киев с долгом в 24 млрд грн. Несмотря на состав ситуацию, мы уменьшили наш внешний и внутренний долг до 13,5 млрд грн. Это позитивный сигнал, это значит, что экономика нашего города оздоравливается", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он также отметил, что поступления в бюджет столицы в 2015 году увеличились на 30%. "А по итогам трех кварталов этого года поступления в бюджет составили 4 млрд больше, чем предполагалось. Ожидаем, что по итогам года превышение запланированных поступлений в бюджет составит более 5 млрд грн", - отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что Киев - это надежный партнер и столичная власть будет делать все, чтобы каждому инвестору было легко и комфортно вести бизнес в украинской столице. "Каждый инвестор должен знать, что его инвестиции защищены. И я говорил и повторю, что готов быть "бодигардом" для каждого иностранного инвестора, который будет вкладывать деньги в Киев, помогать развивать инфраструктуру, который будет создавать рабочие места и платить налоги", - подчеркнул Виталий Кличко.

Киевский городской председатель также отметил, что при поддержке правительства Великобритании была разработана новая редакция Стратегии развития города Киева до 2025 года."Основной стратегической целью долгосрочного развития Киева является повышение качества жизни и комфорта жителей столицы. Понятно, что это требует развития экономической базы, что невозможно без создания благоприятных условий для бизнеса и инвесторов. Собственно созданию таких условий и уделено значительное внимание в новой редакции Стратегии развития города Киева до 2025 года", - отметил мэр столицы.

Он отметил, что во многих разделах Стратегии содержатся инициативы, которые будут интересными для инвесторов. Это, в частности, потенциальные проекты в сферах жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности, транспорта, культуры.

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Мэр также отметил, что к разработке новой редакции Стратегии привлекли около 200 экспертов, аналитиков, ученых, депутатов Киевсовета, государственных деятелей, бизнесменов, активистов и общины города в целом. "Сегодня Киев открыт для предпринимателей и инвесторов! Мы приглашаем всех к сотрудничеству и гарантируем всестороннюю поддержку тем, кто присоединится к развитию нашего города, к внедрению инноваций, создания новых рабочих мест", - подчеркнул Виталий Кличко.

Инвестиционный форум города Киева – это международное мероприятие экономического характера, цель которого - продемонстрировать прозрачность работы городской власти и представить экономический и инвестиционный потенциал украинской столицы. И главное – привлечь инвестиции для развития города.

Программой Форума предусмотрено проведение панельных дискуссий по инвестированию и развитию Киева и презентации проектов в сферах инфраструктуры, энергосбережения, IT-технологий, социальной сферы, промышленности и недвижимости.

Также во время Форума представители украинского бизнеса смогут представить свои проекты и провести переговоры с потенциальными иностранными инвесторами о совместной деятельности.

На Форуме присутствовали около 400 участников, более 20 послов иностранных государств