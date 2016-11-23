Прокуратура Киева судится за Гостиный двор

Прокуратура города Киева подала апелляцию в суд с требованием вернуть Гостиный двор на Подоле в собственность государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что иск предъявили в связи с тем, что арендатор не выполнил своих обязательств по сохранению памятника, чем создал угрозу ее разрушения.

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"Прокуратура Киева обжалует в апелляционном порядке решение Хозяйственного суд, который отказал региональному отделению Фонда госимущества в Киеве в удовлетворении иска о расторжении договора аренды здания "Гостиного двора" на Контрактовой площади, которое является памятником архитектуры местного значения", - говорится в сообщении.

Рассмотрение жалобы прокуратуры состоится 28 ноября в Киевском апелляционном хозяйственном суде.

Напомним, Гостиный двор был выведен из списка памятников архитектуры в 2011 году, а в 2012-м Киевсовет передал "Укрреставрации" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции.