Кличко: Сегодня для инвесторов в Киеве "время возможностей"

“У нас много предложений для инвесторов в различных сферах: от маленьких проектов с инвестициями в несколько десятков тысяч долларов в глобальных инфраструктурных, таких как, например, Подольско-Воскресенский мост. Это проекты в сфере транспорта, медицины, переработки мусора и многих других отраслях”, - отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что столичная власть гарантирует каждому инвестору четкие и прозрачные правила ведения бизнеса.

“Здесь на форуме присутствуют представители многих компаний, финансовых организаций, посольств. С каждым мы готовы работать, чтобы реализовывать их идеи, чтобы они создавали в столице рабочие места и платили налоги в бюджет города. Я сказал инвесторам, что сейчас для них в Киеве “time of opportunities” – “время возможностей”. Экономика Киева оздоравливается, производство растет, поступления в бюджет - тоже. И могу сказать, заинтересованность у инвесторов есть”, - отметил Виталий Кличко.

На Инвестиционном форуме Киева присутствуют около 400 участников из 45 стран мира, среди которых представители дипломатических миссий, международных финансовых организаций и фондов, торговых палат, иностранного бизнеса, а также украинской власти.