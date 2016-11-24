Киев готов к предметному диалогу с потенциальными инвесторами в вопросе энергосбережения – КГГА

И городская власть формирует прозрачные условия для работы инвесторов в этих сферах. Такое мнение высказывания замглавы КГГА Петр Пантелеев во время Инвестиционного форума города Киева.

«В вопросе энергосбережения Киев сделал чрезвычайно важный шаг – дал старт выполнению 15-ти энергосервисных договоров (ЭСКО-контракты) в учреждениях бюджетной сферы. Это наиболее оптимальная модель привлечения инвестиций в энергоэффективность зданий. Поскольку в настоящее время потребление энергии зданиями в Украине на порядок выше, чем в странах Европы, и мы стремимся приблизить наши реалии энергопотребления в европейских именно благодаря масштабному внедрению ЭСКО-договоров», – сказал он.

Заместитель председателя КГГА отметил, что актуальным вопросом для полноценного развития города является модернизация инфраструктуры.

«Объекты теплового и водопроводного хозяйства столицы требуют глубокого технического переоснащения. Киев намерен внедрить принципиально новую модель управления тепловыми активами Киева, которая будет базироваться на внедрении энергосберегающих технологий и снижении производственных затрат», – отметил Петр Пантелеев.

Он подчеркнул, что за каждым ключевым направлением город разработал комплекс мер, и сегодня столица готова вести предметный диалог с потенциальными инвесторами.

В частности, в рамках форума были презентованы следующие проекты:

председателя правления – генерального директора ПАО «АК «Киевводоканал» Дмитрия Новицкого относительно очистки водопроводной воды в столице;

заместителя директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Елены Малежик относительно управления тепловыми активами города;

директора КП «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях г. Киева» Дмитрия Науменко и представителя Алексея Корчміта ООО «Киев-ЭСКО» по внедрению ЭКСО-механизма в столице;

директора КП «Киевкоммунсервис» Евгения Русина, касались вопросов переработки мусора и создания мусороперерабатывающих мощностей.