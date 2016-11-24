В столице зарегистрировали вирус гриппа А Н3N2 Гонконг

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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«За 46 неделю эпидемического сезона заболеваемости на грипп и острые респираторные вирусные инфекции 2016-2017 годы зарегистрированы 17 852 больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Из них 12 091 ребенок в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения города составил 614,2 и превысил показатель заболеваемости прошлой недели на 6,2%. Однако заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице на 13% ниже эпидемического порога для данной недели», – сказал Николай Поворозник.

По его словам, среди заболевших госпитализированы 95 человек, в том числе 64 ребенка. Наибольший процент заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется среди детей в возрастной группе от 0 до 4 лет (48,1%).

«Согласно данным Всемирной организации здравоохранения к группам риска неблагоприятных последствий гриппа относятся лица старше 65 лет; дети до трех лет; пациенты с хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистой системы. Подчеркиваю, при появлении таких симптомов как температура, кашель, насморк, боль в горле и мышцах, немедленно обращайтесь к врачу и тщательно выполняйте его назначения, максимально ограничьте контакты с окружающими. И ни в коем случае не занимайтесь самолечением!», – призвал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.