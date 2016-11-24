В Киеве потушили пожар в подземном електроколлекторе
Пожар, который могла оставить без электроэнергии пол Киева, до глубокой ночи тушили в центре столицы.
На территории одной из ТЭС загорелся мощный высоковольтный кабель в подземном коллекторе, сообщает ТСН.
На разрешение начать ликвидацию огня пожарные ждали 2,5 часа. Только когда "Киевэнерго" перекинуло все напряжение на другие мощности и обесточило провода, огнеборцы приступили к работе. Для этого им пришлось спускаться под землю.
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Спасатели отчитываются, что пострадавших от пожара нет. Однако в части прилегающих домов таки погас свет.
Пока говорить о причинах пожара никто не берется. Специалисты лишь говорят, что столичные электрические сети регулярно тестируют и каких-либо намеков на опасность не было.
Как сообщал УНИАН, в Киеве загорелся подземный электрический коллектор, в десятках домов на время тушения пожара прекратили подачу электроэнергии.
Причины возгорания окончательно неизвестны. Предварительно это или повреждения кабеля или короткое замыкание, или другая причина, которую смогут установить пожарные.