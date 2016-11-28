Скандальная реконструкция на Андреевском спуске в Киеве: здание должно было "раствориться в зелени холма" (проект)

Архитекторы, которые готовили реконструкцию недостроенного здания театра на Подоле в Киеве, опубликовали проект в открытом доступе.

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"Существенно поменялся функциональный характер здания, превращая театр из "дворца" в "место для всех"… Значительно упростилось взаимодействие между самим пространством театра, посетителями и городом. неизменным остался только объем колосника и сцены", - утверждают авторы проекта.

Отмечается, что новый фасад из старого, повторно используемого кирпича "возвращает потерянную парцелляцию и объем в масштабе улицы". При этом "все крупные технические элементы, присущие театру, помещены в задвинутый вглубь объем, облицованный фальцевым металлом".

По задумке, здание "растворяется в зелени холма, у подножия которого оно находится".

В историческом центре Киева, на Андреевском спуске завтра, 29 ноября, состоится открытие реконструированного здания муниципального театра, однако жители столицы возмущаются из-за нового вида улицы после строительства. а само зданием сравнивают с "крематорием".