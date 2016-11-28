КГГА призывает киевлян активнее обсуждать стратегию развития столицы

По состоянию на сегодня есть 129 комментариев и предложений к проекту Стратегии развития города Киева до 2025 года. Об этом во время пресс-брифинга сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

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Руководитель аппарата КГГА призвал киевлян активнее приобщаться к обсуждению новой редакции Стратегии развития города Киева, проект которой обнародован на официальном веб-портале Киевской городской государственной администрации.

«Я призываю всех, и особенно тех, кто привык критиковать город в сети Facebook, присоединиться к обсуждению проекта и вносить свои предложения», – отметил Владимир Бондаренко.

Напомним, что приобщиться к обсуждению Стратегии можно до 30 ноября 2016 года, направив предложения, замечания и дополнения к этого стратегически важного документа. К обсуждению приглашаются также ученые, специалисты, представители профессиональных и общественных объединений.

«Сегодня есть уникальный шанс объединиться вокруг приоритетов развития города на ближайшие десять лет. Это наш город, нам здесь жить», – подчеркнул руководитель аппарата КГГА.

Проект Стратегии развития города Киева до 2025 года в новой редакции размещен здесь. Онлайн-форма для общественного обсуждения - здесь.

Справочно.

В столице есть утвержденная в 2011 году Стратегия развития города Киева до 2025 года, но необходимость ее актуализации продиктована вызовами нового времени и принятием новых общегосударственных стратегических документов, а именно:

• Закона Украины «Об основах государственной региональной политики»;

• Стратегии устойчивого регионального развития «Украина – 2020», одобренной Указом Президента украины от 12.01.2015 № 5/2015;

• Порядка разработки региональных стратегий развития и планов мероприятий по их реализации, а также проведения мониторинга и оценки результативности реализации указанных региональных стратегий и планов мероприятий, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 11.11.2015 № 932;

• Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 06.08.2014 № 385.

Учитывая реалии и проблемы сегодняшнего дня, необходимо создать условия для дальнейшего роста экономики города и, самое главное, – обеспечение устойчивости этого роста. А это, в свою очередь, невозможно без пересмотра политики города на стратегическом уровне.

Именно поэтому с участием экспертов программы «Поддержка реформ в Украине» начата работа по разработке новой редакции Стратегии развития города Киева до 2025 года.

На этом этапе была создана временная рабочая группа, к работе которой было привлечено около 200 ведущих экспертов, аналитиков, ученых, депутатов Киевсовета, государственных деятелей, активистов громады города, проведено 40 совместных консультаций по соответствующей тематике, по результатам которых подготовлен проект Стратегии развития города Киева до 2025 года в новой редакции.

До 2025 года Киев должен приблизиться к уровню развитых европейских столиц по состоянию экономического развития и комфортом жизни населения, ВРП на душу населения.

Новая редакция Стратегии заложит качественный фундамент для развития Киева и повышения благосостояния его жителей.