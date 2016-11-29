Киевлян возмутил внешний вид нового театра на Подоле (видео)

Появление черного квадратного трехэтажного здания около старых исторических возмутило общественность, говорится в сюжете ТСН.

Киевляне настаивают, что такого ужаса и безвкусицы не может быть на улице, которая является туристической визиткой Украины. Прохожие признаются, что от увиденного им хочется плакать, а здание называют домом-монстром, крематорием, энергоблоком и даже гробом. Люди говорят, что квадратную коробку из металла видно издалека и с разных ракурсов – и она режет глаз, потому что совсем не вписывается в ансамбль старинной улицы. На это обращают внимание даже иностранцы, которые впервые посещают Киев.

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"Она не очень подходит к домам, что ее окружают, к территории и архитектуре. Я имею в виду, здесь так прекрасно – цвета, разные детали, все дышит историей и культурой, а это не так чтобы очень... Выглядит как безвкусица", - признается туристка из Амстердама.

Сделать театр несколько лет назад заказали команде харьковского архитектора Олега Дроздова. Он удивлен скандалу. "Мы приложили все усилия, чтобы мягко войти в контекст, насколько это возможно. Другой момент, что сам объект очень большой для Андреевского. Если вы посмотрите, небольшие театры в любом городе, как храмы, доминируют над городом", - говорит он. И добавляет, что металл через несколько лет поменяет цвет и станет серо-зеленым, под старину.

Бесполезным называет скандал и директор театра – новое здание ему нравится. "Что касается внешнего вида, то он не доработан. Во-вторых, я вообще считаю, что об этом должны судить специалисты", - говорит он.

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Как раз специалисты, столичные архитекторы, называют такие проекты полным крахом и фиаско градостроительства. Но несмотря на это, церемония открытия фасада состоится уже во вторник. А театр будет готов принимать посетителей в апреле.

Ранее УНИАН сообщал, что архитекторы, которые готовили реконструкцию незавершенного строительства театра на Подоле в Киеве, опубликовали проект в открытом доступе.