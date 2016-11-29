Киевлян возмутил внешний вид нового театра на Подоле (видео)
На Андреевском спуске напротив музея Булгакова завершили внешнюю реконструкцию нового помещения Театра на Подоле.
Появление черного квадратного трехэтажного здания около старых исторических возмутило общественность, говорится в сюжете ТСН.
Киевляне настаивают, что такого ужаса и безвкусицы не может быть на улице, которая является туристической визиткой Украины. Прохожие признаются, что от увиденного им хочется плакать, а здание называют домом-монстром, крематорием, энергоблоком и даже гробом. Люди говорят, что квадратную коробку из металла видно издалека и с разных ракурсов – и она режет глаз, потому что совсем не вписывается в ансамбль старинной улицы. На это обращают внимание даже иностранцы, которые впервые посещают Киев.
Читайте такжеКГГА призывает киевлян активнее обсуждать стратегию развития столицы
"Она не очень подходит к домам, что ее окружают, к территории и архитектуре. Я имею в виду, здесь так прекрасно – цвета, разные детали, все дышит историей и культурой, а это не так чтобы очень... Выглядит как безвкусица", - признается туристка из Амстердама.
Сделать театр несколько лет назад заказали команде харьковского архитектора Олега Дроздова. Он удивлен скандалу. "Мы приложили все усилия, чтобы мягко войти в контекст, насколько это возможно. Другой момент, что сам объект очень большой для Андреевского. Если вы посмотрите, небольшие театры в любом городе, как храмы, доминируют над городом", - говорит он. И добавляет, что металл через несколько лет поменяет цвет и станет серо-зеленым, под старину.
Бесполезным называет скандал и директор театра – новое здание ему нравится. "Что касается внешнего вида, то он не доработан. Во-вторых, я вообще считаю, что об этом должны судить специалисты", - говорит он.
Читайте такжеВ Киеве начались работы по консервации усадьбы Мурашко
Как раз специалисты, столичные архитекторы, называют такие проекты полным крахом и фиаско градостроительства. Но несмотря на это, церемония открытия фасада состоится уже во вторник. А театр будет готов принимать посетителей в апреле.
Ранее УНИАН сообщал, что архитекторы, которые готовили реконструкцию незавершенного строительства театра на Подоле в Киеве, опубликовали проект в открытом доступе.