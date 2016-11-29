Киевлянам показали фасад скандального театра на Андреевском спуске (видео)

Сегодня в Киеве на Андреевском спуске открыли фасад нового Театра на Подоле, который вызвал волну полемики в соцсетях.

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Как сообщает корреспондент ТСН, часть пришедших к открытию приветствовали обновление аплодисментами, однако были и недовольные. Группа людей вместе с представителем партии "Свобода" Игорем Мирошниченко выкрикивали "Ганьба".

Как известно, новое здание театра на Андреевском спуске оказалось в центре жесткой полемики в соцсетях. Многие киевляне настаивают, что такого ужаса и безвкусицы не может быть на улице, которая является туристической визиткой Украины. Прохожие признаются, что от увиденного им хочется плакать, а здание называют домом-монстром, крематорием, энергоблоком и даже гробом. Люди говорят, что квадратную коробку из металла видно издалека и с разных ракурсов – и она режет глаз, потому что совсем не вписывается в ансамбль старинной улицы. На это обращают внимание даже иностранцы, которые впервые посещают Киев.

Спроектировать театр несколько лет назад заказали команде харьковского архитектора Олега Дроздова. Он удивлен скандалу. "Мы приложили все усилия, чтобы мягко войти в контекст, насколько это возможно. Другой момент, что сам объект очень большой для Андреевского. Если вы посмотрите, небольшие театры в любом городе, как храмы, доминируют над городом", - говорит он. И добавляет, что металл через несколько лет поменяет цвет и станет серо-зеленым, под старину.