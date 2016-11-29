Директор "Театра на Подоле" рассказал, как меценаты повлияли на проект здания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно изменений в предыдущем проекте строительства перед презентацией первой очереди здания театра сегодня на Андреевском спуске.

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"Старый проект был выше почти на два метра. И когда сейчас говорят о том, что он закрывает часть горы, - он стал ниже, чем планировался", - сказал Малахов.

Кроме того, он добавил, что "черного фона (имеется в виду цвет части фасада здания — УНИАН) было столько же, сколько и сейчас, просто он был закрытый как-то, с какой-то лепниной, и вообще, бутафорией".

Малахов также отметил, что в новом театре будет большее количество мест и большая сцена, которая теперь имеет размер 10 на 10".

"Это классическая европейская сцена, которая позволит нам принимать иностранные коллективы на хорошей сцене с хорошим освещением и с хорошей музыкой", - добавил он.

На уточняющий вопрос, когда было решено изменить проект здания театра, Малахов ответил, что это был проект от 2006 года, который полностью устарел.

"А решили изменить, когда нашелся меценат", - добавил он и отметил, что это произошло в 2015 году.

Как сообщал УНИАН, фото фасада нового здания Театра на Подоле вызвали волну возмущения среди киевлян, поскольку здание не вписывается в архитектурный ансамбль Андреевского спуска.

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Меценатом строительства Театра на Подоле является корпорация Roshen, которая направила на эти цели 165 млн 853,5 тыс. грн. Это будет единственный в Украине театр, в который смогут ходить люди с ограниченными возможностями.

Справка УНИАН. В начале ноября в КГГА заявили, что открытие академического драматического театра на Подоле состоится весной 2017 года, ко Дню театра.

Строительство объекта было начато в 2004 г. Первая очередь строительства нового театра включала возведение административного здания Театра на Подоле с малым залом для зрителей. Вторая очередь Театра на Подоле - новостройку со зрительным залом почти на 300 мест.

По состоянию на начало 2006 года было завершено административное сооружение с небольшой сценой и начаты работы второй очереди объекта. Однако из-за нехватки средств работы были остановлены, сдача объекта была отложена.

В 2015 году власти города вернулись к долгострою и на проектные работы объекта "Театр на Подоле" предусмотрели 391 тыс. грн. Однако рассчитан общий объем финансирования строительства этого объекта составлял 81271,1 тыс. грн. Было принято решение о привлечение меценатских средств.