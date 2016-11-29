В Киевсовете представил проект бюджета-2017 с доходами и расходами объемом почти 37 млрд грн

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на расширенном заседании бюджетной комиссии Киевсовета при участии общественности столицы, передает проес-служба КГГА.

"В этом году мы уже в третий раз презентуем проект бюджета Киева общественности. Мы делаем это, чтобы принять его открыто, после публичного обсуждения. Чтобы учесть замечания, усилить направления, которые киевляне считают самыми важными. И чтобы исполнение главного финансового документа столицы и в дальнейшем было под контролем киевлян", – отметил Кличко.

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Он подчеркнул, что бюджет столицы на следующий год киевская власть планирует увеличить по сравнению с нынешним.

"И закладываем его в пределах почти 37 миллиардов гривен – 36 миллиардов 778 миллионов гривен", – отметил Киевский городской голова

Мэр столицы напомнил, что бюджет города на 2016-й год Киеврада предусматривала на уровне 27 млрд грн, но перевыполнила его почти на 30 процентов.

Киевский городской председатель отметил, что, несмотря на государственную субвенцию, средств которой всегда не хватает, столичная власть закладывает дополнительное финансирование на здравоохранение и образование.

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"Отрасль здравоохранения столицы дополнительно получит 3,7 млрд грн. А на нужды образования в Киеве будут дополнительно направлены 2,8 млрд грн", – отметил Кличко.

Он также отметил, что будут увеличены в следующем году и капитальные расходы.

"Я думаю, все киевляне и гости столицы в этом году заметили куда, в частности, мы направляли эти средства. Например, в Киеве капитально отремонтировали более 80 дорог (более 200-от км) и в следующем году мы продолжим вкладывать средства в инфраструктуру столицы. В программе социально-экономического развития в целом на капитальные расходы запланировано более 5 миллиардов гривен. По сравнению с началом 2016-го эти статьи предусматривали 2 миллиарда. Но, за счет дополнительно привлеченных средств, мы их увеличили. Надеемся увеличить и в следующем году", – отметил Кличко.

Он отметил, что община тоже вовлечена в формирование бюджета и может предлагать свои проекты.

"Мы проводим так называемый «Бюджет участия», на который в бюджете столицы предлагается выделить 50 миллионов гривен. Это – деньги на проекты, которые предложат для города киевляне", – отметил мэр Киева.

При этом Кличко отметил, что 1-го декабря проект бюджета Киева на 2017 год рассмотрит депутатский корпус, который тоже будет вносить свои замечания и предложения.

Кроме того, мэр столицы рассказал, что столичная власть презентует не только свои планы, но и отчитывается по результатам их выполнения.

"Мы, уже по итогам двух предыдущих лет делали годовой отчет города Киева. В нем предоставляется объективная и понятная информация о деятельности КГГА, о социально-экономических показателях развития города; о результатах выполнения бюджета Киева и финансово-экономических результатах деятельности коммунальных предприятий и бюджетных учреждений столицы. Отчеты опубликованы на сайте КГГА и все могут с ними ознакомиться. Будет опубликован и отчет за 2016-й год", – отметил Кличко.