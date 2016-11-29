Журналисты узнали, как киевляне отреагировали на появление "черного" театра-"крематория" на Подоле (видео)
13:40, 29 ноября 2016Киев
877
Появление в Киеве черного квадратного трехэтажного здания возле старых исторических вызвало возмущение общественности.
Как киевляне отреагировали на появление "черного" театра на Подоле
Реконструированный театр уже успели окрестить домом-монстром, крематорием, энергоблоком и даже гробом.
Читайте такжеКиевлянам показали фасад скандального театра на Андреевском спуске (видео)
Металлическая коробка, мол, совсем не вписывается в ансамбль старинной улицы.
"Построенное на Андреевском спуске называется БАФ (большая архитектурная форма). Беда на Андреевском спуске. Плакать хочется", - такими сообщения пестрят соцсети.
Сам архитектор Дроздов реакцией киевлян удивлен.
В свою очередь директор театра скандал вокруг здания считает бесполезным.
Зато столичные архитекторы называют такие проекты полным крахом и фиаско градостроительства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter