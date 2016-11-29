Журналисты узнали, как киевляне отреагировали на появление "черного" театра-"крематория" на Подоле (видео)

Реконструированный театр уже успели окрестить домом-монстром, крематорием, энергоблоком и даже гробом.

Читайте такжеКиевлянам показали фасад скандального театра на Андреевском спуске (видео)

Металлическая коробка, мол, совсем не вписывается в ансамбль старинной улицы.

"Построенное на Андреевском спуске называется БАФ (большая архитектурная форма). Беда на Андреевском спуске. Плакать хочется", - такими сообщения пестрят соцсети.

Сам архитектор Дроздов реакцией киевлян удивлен.

В свою очередь директор театра скандал вокруг здания считает бесполезным.

Зато столичные архитекторы называют такие проекты полным крахом и фиаско градостроительства.