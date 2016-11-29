Главный архитектор: До открытия Театра на Подоле есть время откорректировать вид фасада

Об этом во время инспектирования отреставрированного Киевского академического драматического театра на Подоле заявил главный архитектор столицы – директор Департамента градостроительства и архитектуры Александр Свистунов.

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«Градостроительными условиями и протоколом Градостроительного совета определено, что проект должен быть представлен на обсуждение, что и будет сделано – мнение экспертов и общества должно быть учтено. До запланированного открытия театра (весной 2017 года) есть еще время для того, чтобы провести эту работу и выполнить корректировку фасада. Мы благодарны меценату за вклад в этот культурно-социальный проект и, уверены, что после обсуждения с общественностью и соответствующей корректировки, театр украсит город и будет служить жителям столицы», – сказал Александр Свистунов.

Напомним, что долгожданное открытие здания театра запланировано на весну 2017 года. 30 лет Киевский академический драматический театр существовал без собственного помещения. Реконструкция здания театра на Андреевском спуске продолжалась более 23 лет. Реализовать проект стало возможным благодаря меценатской программе и при поддержке Министерства культуры украины, Киевской городской государственной администрации и Департамента культуры КГГА.

Театр на Подоле станет одним из самых современных в Украине, с хорошо просчитанными функциональными особенностями фойе и входной группы, с учетом потоков людей. За наилучшими технологиями создаются сцена и зал, которые будут оснащены по последнему слову техники. Вход в здание оборудован специальными подъездами, подъемниками и соответствующими обозначениями. Театр на Подоле станет первым в Украине, который будет оборудован с учетом нужд людей с особыми потребностями.

«Тридцать лет театр арендовал разнообразные сцены, в большинстве своем так же на Подоле. Коллектив с успехом выступал в Украине, гастролировал от Европы до Америки, а в ближайшее время будет иметь возможность дарить людям искусство и принимать гостей уже в своем театральном доме. Сценическое пространство позволит нам принимать на гастроли практически любой иностранный коллектив и воплощать наши самые сложные творческие замыслы», – рассказал основатель и руководитель театра, народный артист Украины, лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко Виталий Малахов.