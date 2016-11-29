Скандальный театр на Андреевском спуске: главный архитектор обещает провести общественные слушания

Главный архитектор города Киева Александр Свистунов считает, что завершенное здание Театра на Подоле должно удовлетворить всех и не вызывать диссонанса. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации первой очереди строительства театра.

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Он отметил, что необходимо будет пройти согласование с общиной: «Необходимо снять напряжение. Место очень ответственное».

По словам главного архитектора, на градостроительном совете отметили высокое качество исполнения и профессионализм архитекторов, которые взялись за эту работу. Также, сказал он, были нюансы, связанные с объемом, архитектурными решениями завершения, а также относительно пропорций тех или иных частей этого здания.

Свистунов сообщил, что обсуждается необходимость провести общественные слушания и общественные обсуждения по поводу здания театра, чтобы поработать с обществом и затем повторно рассмотреть этот вопрос на градостроительном совете.

«В конечном итоге, - отметил он, - мы придем с вами к такого здания, которое удовлетворит всех, которая не будет диссонировать, которая будет вызывать положительные эмоции на Андреевском спуске и станет любимым местом киевлян».

В то же время заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко отметила, что за последние 30 лет в Киеве не открыли ни одного театра.

«И мы очень хотим, чтобы у Театра на Подоле было свое помещение. Чтобы это был настоящий театр, который был бы известен не только в Киеве, не только в Украине, но и за рубежом. После этой истории, я уверена, что он таким и будет», - сказала она.

Свистунов отметил, что на сегодняшний день внутреннее пространство театра является нестандартным, и он является максимально функциональным с возможностью вмещать 260-280 зрителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве открыли фасад нового здания академического драматического театра на Подоле, реконструкция которого вызвала большой резонанс.

Меценатом строительства выступила корпорация Roshen.

Открытие Театра на Подоле запланировано на весну 2017 года, ко Дню театра.

Справка УНИАН. Строительство объекта было начато в 2004 г. Первая очередь строительства нового театра включала возведение административного здания Театра на Подоле с малым залом для зрителей. Вторая очередь - новостройку со зрительским залом почти на 300 мест.

По состоянию на начало 2006 года было завершено административное сооружение с небольшой сценой и начаты работы второй очереди объекта. Однако из-за нехватки средств работы были остановлены, сдача объекта была отложена.

В 2015 году власти города вернулась к долгострою и на проектные работы объекта «Театр на Подоле» предусмотрели 391 тыс. грн. Однако рассчитанный общий объем финансирования строительства этого объекта составлял 81271,1 тыс. грн. Было принято решение о привлечении меценатских средств.