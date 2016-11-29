Кличко: Театр на Подоле пока не будут сдавать в эксплуатацию

Мэр отметил, что в данном случае есть несоответствие нормам. В частности, подрядчик не учел рекомендаций градостроительного совета, которые касались проекта реконструкции фасада здания. Также проект не был представлен общественности. А учитывая, что речь идет об Андреевском спуске, это необходимо было сделать.

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«Архитектурный ансамбль Андреевского спуска – знаковой, исторической улицы – должен быть сохранен! Без учета мнения специалистов и согласования с общественностью, это здание не будет сдано в эксплуатацию. Нужно доработать внешний вид здания, чтобы оно не выбивалось из ансамбля домов на спуске, и должны быть учтены рекомендации градостроительного совета», – подчеркнул Виталий Кличко.