В Киеве открыли уникальный пункт тестирования на ВИЧ

Об этом сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время официальной церемонии открытия уникального пункта тестирования на ВИЧ AHF Checkpoint.

«Открытие пункта тестирования реализуется в рамках подписанной мэром Киева Виталием Кличко Парижской декларации по ускорению действий в преодолении эпидемии СПИДа в больших городах для достижения стратегических целевых показателей инициативы UNAIDS Fast Track 90-90-90. Таким образом столица задает пример регионам в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИД», – отметил Поворозник.

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Он отметил, что задача городской власти – охватить больше людей тестированием, диагностикой на ВИЧ, осуществлять профилактические мероприятия, помогать больным, способствовать и привлекать неправительственные организации к совместной работе против эпидемии. Поэтому открытие этого пункта – важный шаг к общей цели в преодолении ВИЧ\СПИДа.

Поворозник собственным примером показал, что очень важно вовремя узнать о своем статусе, а также прошел тестирование, призывая киевлян также пойти на этот важный шаг.

Заметим, в основу работы AHF Checkpoint.kiev возложена особая модель предоставления услуг. В рамках реализации этой модели поддерживаются практики короткого передтестового группового или индивидуального информирования с предоставлением клиенту базовой информации о ВИЧ и процедуры тестирования. Тестирование обеспечивается исключительно на безвозмездной основе быстрыми тестами с назначением дальнейшего лечения для ВИЧ-положительных клиентов.

Расписание работы Пункта позволяет получить услуги по консультированию и тестированию на ВИЧ каждого рабочего дня с 09:00 до 19:30, в субботу с 11:00 до 19:00.

Кроме консультирования и тестирования клиенты могут получить ответы на все вопросы, касающиеся безопасной сексуальной жизни.

После тестирования ВИЧ-положительный клиент получает исчерпывающую информацию относительно дальнейших шагов, которые он должен осуществить для получения необходимой медицинской помощи.

ВИЧ-негативным клиентам предоставляются консультации относительно безопасных сексуальных практик и других средств профилактики, которые позволят сохранить ВИЧ-отрицательный статус.

Мобильное подразделение Пункта является его неотъемлемой составляющей. В задачи мобильного подразделения входит проведение выездного тестирования на ВИЧ по модели AHF для труднодоступных категорий клиентов. Заказать выезд Мобильного подразделения для участия в уличном тестировании на ВИЧ можно через электронную форму заказа на сайте freeHIVtest.org.ua.