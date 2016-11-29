Розенко назвал "одороблом" обновленный театр на Подоле

"Основной аргумент сторонников этого одоробла на Андреевском: вы типа ничего не шарите в архитектуре и в современном искусстве. Но ведь такие объекты строятся не для небольшой кучки "ценителей", а для широкой общественности, правда же?", - написал он на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСкандальный театр на Андреевском спуске: главный архитектор обещает провести общественные слушания

Он отметил, что "не является большим знатоком архитектуры и современных тенденций в ней. Но если не нравится оно мне, просто гадкое и неуклюжее. Хоть в профиль, хоть в анфас, то что я могу сделать?".

Розенко также добавил, что сам киевлянин и видел театр собственными глазами.

Напомним, сегодня, 29 ноября, в Киеве открыли фасад нового здания академического драматического театра на Подоле, реконструкция которого вызвала большой резонанс.

Открытие Театра на Подоле запланировано на весну 2017 года, ко Дню театра.