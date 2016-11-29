Киев приложит максимум усилий для проведения Чемпионат мира по хоккею-2017 на высоком уровне - КГГА
Киев приложит максимум усилий, чтобы на высоком уровне с 22 по 28 апреля принять игроков и гостей города на Чемпионате мира по хоккею 2017.
Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время презентации логотипа и талисмана ЧМ-2017.
«По словам Нельсона Манделы, спорт имеет силу изменять мир. Давайте все вместе, совместными усилиями, благодаря спорту, в частности Чемпионата по хоккею, сформируем позитивный, незабываемый образ столицы и страны на весь мир. Киев со своей стороны приложит максимум усилий, чтобы этот весомый спортивное мероприятие и красочное шоу состоялось на высоком организационном уровне», – сообщила Анна Старостенко.
Читайте такжеВ Украине впервые состоится чемпионат по хоккею среди женских команд
Во время мероприятия был презентован логотип чемпионата – трио казаков из легендарного мультфильма Владимира Дахно, которые на этот раз объединились в хоккейную команду «Ледяные легенды». Также в рамках презентации было официально дан старт продаже билетов на матчи чемпионата.
Напомним, матчи Чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 1А в 2017 году состоятся в Киеве. За право проведения чемпионата Украина соперничала с Австрией.