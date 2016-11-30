Петиция к властям Киева с требованием разобрать фасад Театра на Подоле набрала более 2,7 тысячи подписей

С текстом петиции «Вернуть исторический облик Андреевскому спуску, который является общим наследием всего Украинского народа. Снести новый фасад театра и обязать возвратить исторический облик зданию» можно ознакомиться по ссылке.

На данный момент под обращением к властям стоит более 2,7 тыс. подписей.

В петиции отмечается, что Андреевский спуск является общим наследием всех украинцев, визитной карточкой Киева и всей Украины, одним из мест, ради которого туристы едут именно в Киев.

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«Он должен быть сохранен в первозданном состоянии, таким, каким он был построен в 18 веке. Новые модернистские фасады вдребезги разрушают его историческую ценность и туристическую привлекательность. Право на перестройку должна принимать вся община Киева, а не только несколько чиновников-взяточников. Считаю, что новый фасад театра на Подоле должен быть снесен, а улице должен быть возвращен исторический облик», - говорится в петиции.

Автор обращения отмечает, что эти работы должны выполнить застройщик и проектировщик.

«Должностные лица, которые давали разрешение на разрушение исторического центра Киева, должны быть привлечены к уголовной ответственности, а сейчас отстранены от должностей», - считает автор петиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве открыли фасад нового здания Театра на Подоле, реконструкция которого вызвала большой резонанс.

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Меценатом строительства выступила корпорация Roshen, которая направила на эти цели 165 млн 853,5 тыс. грн.

Открытие Театра на Подоле запланировано на весну 2017 года, ко Дню театра.

Фасад нового Театра на Подоле вызвал волну возмущения среди киевлян, поскольку здание не вписывается в архитектурный ансамбль Андреевского спуска.

Главный архитектор города Киева Александр Свистунов считает, что завершенное здание Театра на Подоле должно удовлетворить всех и не вызывать диссонанса.

Киевский городской голова Виталий Кличко уверяет, что вид нового здания Театра на Подоле будет доработан с учетом советов специалистов и замечаний общины.