Последствия снегопада: Киев стоит в 5-балльных пробках

Об сообщает сервис Яндекс.Пробки".

Большой затор образовался от пр. Л. Курбаса до ул. Борщаговской. "Тянучка" на мосту Патона в направлении правого берега.

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Также "тянется" пр. Бажана от Осокорков до Южного моста. На Троещине большая пробка от пр. С. Бандеры до пр. Генерала Ватутина.

Так, движение авто практически полностью остановилось на Московском мосту в сторону центра города, пробка тянется до Петровки. Ситуация осложняется ДТП.

Напомним, вчера прошел сильній снегопад.