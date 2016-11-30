В Киеве в январе на примере Подольского района стартует проект развития медицины

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время презентации проектов развития медицины Киева, передает пресс-служба КГГА.

«Когда мы обращаемся к врачу, мы рассчитываем получить качественную медицинскую помощь. Как только мы увидели, какие новые проекты с применением новейших технологий воплощены в медицинской отрасли столицы. Протестировали, как работает электронная очередь и сервис по выбору врача. Наша задача – чтобы эти проекты как можно быстрее начали реализовываться и работать во всех медучреждениях столицы. Чтобы каждый киевлянин убедился, что изменения в медицинской сфере происходят», – отметил Кличко.

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Мэр отметил преимущества новой электронной медицинской системы, которая уже в январе стартует в пилотном режиме в Подольском районе столицы. В результате пациент получает быстрый поиск и выбор врача, запись на прием онлайн, отсутствие очередей, доступ к назначениям врача и мгновенные результаты анализов.

«Современные технологии дают дополнительные возможности. Это, в частности, возможность без очередей записаться онлайн к врачу или получить консультацию. Мы берем лучшие примеры, которые работают во всем мире, и воплощаем их в Киеве, чтобы они эффективно работали в нашем городе. И нам помогают международные организации, специалисты и инвесторы», – подчеркнул Киевский городской председатель.

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Мэр отметил, если проект эффективно себя зарекомендует, то впоследствии его распространят на все районы города.

«Наша задача – чтобы в Киеве предоставляли качественную и современную медпомощь. Уже есть больницы, где пациенты не сидят часами в коридорах, где действует электронная очередь. Надо научить людей пользоваться этим сервисом. Это удобно, это экономия времени, – отметил Кличко. – Мы сегодня делаем все, чтобы сфера медобслуживания в столице менялась. Мы передали 100 новых автомобилей Ford Fiesta медицинским учреждениям столицы. Мы нашли средства в бюджете, чтобы дополнительно доплачивать надбавки к зарплате каждому работнику медицинской сферы. И наша позиция – медицинские услуги должны быть доступны для каждого киевлянина, независимо от финансового положения или статуса», – подчеркнул мэр Киева.